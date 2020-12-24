أخبار عاجلة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" -
​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية -
فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي -
وفد مغربي يزرو إسرائيل لإعادة فتح مكتب اتصال -
الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة رئيس "" المصري بـ"كورونا"

Print
وفاة رئيس "الزمالك" المصري بـ"كورونا" وفاة رئيس "" المصري بـ"كورونا"
الراحل تولى المسؤولية خلفًا لمرتضى منصور

وفاة رئيس

توفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي ، المستشار أحمد البكري، عقب إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك بعد خضوعه للعزل الطبي خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي "الزمالك"، رسميًا، وفاة "البكري"، متأثرًا بمرضه الشديد، بعد ترؤسه نادي الزمالك؛ خلفًا للمستشار رئيس النادي السابق.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن "البكرى" قد أصيب بفيروس "كورونا"، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى "الزمالك"؛ بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس "منصور".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبانة لتليفزيون اليوم السابع جنش طلب 10ملايين جنيه سنوياً للتجديد فى الزمالك

شبانة لتليفزيون اليوم السابع جنش طلب 10ملايين جنيه سنوياً للتجديد فى الزمالك

مرتضى منصور: "أنا أفضل رئيس نادي واتعزلت من غير سند قانوني"

مرتضى منصور: "أنا أفضل رئيس نادي واتعزلت من غير سند قانوني"

إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة

إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة

"لا يا مصطفى يا مدبولي".. مرتضى منصور يصرخ عقب خروجه من جلسة طعنه على قرارات الأولمبية

"لا يا مصطفى يا مدبولي".. مرتضى منصور يصرخ عقب خروجه من جلسة طعنه على قرارات الأولمبية

شبكة عيون الإخبارية