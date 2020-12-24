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حائل.. تكريم ‏الأمهات الفائزات بجائزة "الأم المثالية لذوي ‏الإعاقة" ‏

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من تنظيم مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بالمنطقة

حائل.. تكريم ‏الأمهات الفائزات بجائزة

نظم مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل، أمس، ‏حفلاً لتكريم الأمهات الفائزات بجائزة المراعي "للأم المثالية لذوي ‏الإعاقة"، في دورتها الثالثة، بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأكد مدير المركز، عبدالمحسن الهريش، أهمية الأساليب الحديثة التي ‏تقدم ‏للمستفيدين من الأطفال في مجال التأهيل والتعليم، مؤكداً أن الأسرة ‏شريك رئيسي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وجسر لتذليل ‏السبل في ‏تخطي المصاعب التي تواجه هم، مضيفاً أن الجائزة تأتي لتحفيز الأسر على التفاعل الإيجابي مع برامج ‏الجمعية والمركز.

بدوره، ذكر ممثل شركة المراعي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات ‏العامة ‏عبدالله العتيبي، أن سعي المراعي لمكافأة المتميزين من أبناء ‏المجتمع ومنح الفرص والأمل لغير القادرين هو سبيلها لإحداث تنمية ‏مستدامة.

وأشار إلى أن الجائزة ستتنقل سنويًا ‏لدعم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراكز جمعية الأطفال ‏المعوقين حول المملكة.

حائل.. تكريم ‏الأمهات الفائزات بجائزة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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