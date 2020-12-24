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دمياط- محمد إبراهيم:

أسفرت انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط، التي أجريت اليوم الخميس، بمبنى الجامعة في دمياط الجديدة، عن فوز الطالب محمد عيسى، رئيس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية، بمنصب رئيس اتحاد الجامعة.

كما فاز الطالب أنس الجمل، نائب رئيس اتحاد كلية الهندسة، بمنصب نائب رئيس اتحاد الجامعة، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس، ومقرري الأسر الطلابية.

وقال "عيسى": "الانتخابات شهدت مشاركة كبيرة عكست أهمية الأنشطة الطلابية لدى الكثير من الطلاب"، مشيرًا إلى أن الاتحاد السابق برئاسة سهر العتمة، قدم الكثير من الجهود والإنجازات التي يجب أن تستكمل.

وأضاف رئيس اتحاد الطلاب، أن هناك خطة وأولويات للاتحاد في مجلسه الجديد، من المقرر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الفعاليات، وتابع: "مهمتنا خدمة الطالب ونشرف بتمثيل الجامعة".