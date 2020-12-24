جامعة سوهاج تنعى رئيس اتحاد الطلاب الأسبق

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

نعى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، وأحمد عبدالحافظ المنسق الإعلامي لرئيس جامعة سوهاج عبر صفحاتهم الشخصية على فيس بوك، المهندس طارق العمدة، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأسبق.

وتعرض المهندس طارق أحمد حسين الشهير بـ"طارق العمدة" رئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج الأسبق، لحادث سير، أمس الأربعاء، تسبب في وفاته.

ودشن أصدقاء المتوفي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم "صدقة جارية على روح طارق العمدة"، وذلك قبل وصول الجثمان إلى محافظة سوهاج وتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في قرية روافع القصير.