كلب مسعور يعقر طفلين بقرية الكلاحين في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عقر كلب مسعور، صباح اليوم الخميس، طفلين بمنطقة حي الأمل في قرية الكلاحين، بقفط جنوب محافظة قنا، وذلك بعد مرور يوم واحد على واقعة ظهور السلعوة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بورود بلاغ بهجوم كلب مسعور على الأهالي وعقر طفلين، بمنطقة حي الأمل.

وجرى نقل كل من محمد عبدالله معطي، 7 أعوام، وكريم عزت علي 9 أعوام، إلى الوحدة الصحية بالقرية، لتلقي مصل السعار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.