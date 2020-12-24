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المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا عاملين بالإكراه في القليوبية

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المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا عاملين بالإكراه في القليوبية المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا عاملين بالإكراه في القليوبية

مصراوي Masrawy

12:35 م الخميس 24 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، قرارًا بالسجن المشدد 5 سنوات على 3 عاطلين، لسرقة دراجة نارية من عاملين تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وناجي نصر هلال نصر هلال، وخالد علي إبراهيم علي، ومحمد أبو الفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أوراق الإحالة أن "م.م"، و"ع.أ"، و"ط.م"، سرقوا المجني عليهما "ص.م"، و"ح.م"، بالطريق العام، وأشهروا في وجههم الأسلحة النارية وأطلق الأول عيارًا ناريًا استقر بظهر المجني عليه الأول، كما أن المتهمين حازوا 2 سلاح ناري، وفرد خرطوش وطلقات، واستولوا على دراجة نارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

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