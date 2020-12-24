الإعدام شنقًا لعامل ذبح عمه لسرقة 15 ألف جنيه في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لعامل متهم بذبح عمه وسرقة 15 ألف جنيه من منزله بقرية "منشأة العباسة" في أبو حماد.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على "صبحي.ف.ع" 70 عامًا، موظف بالأوقاف بالمعاش، مقتولًا داخل مسكنه بقرية "منشأة العباسة".

وتبين أن الجثة بها جرح ذبحي في الرقبة من الخلف، وطعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وأنه يُقيم بمفرده داخل المسكن، وسبق وعاش فترة بمحافظة السويس ثم عاد واستقر بالقرية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه، عامل، مُقيم بناحية "المناصرة" بمشتول السوق، وجرى ضبطه، وبمواجهته أقر بالتسلل إلى منزل عمه بقصد سرقته، إلا أن عمه كان بالمنزل وشعر به، فما كان منه إلا أن استل سلاحًا أبيض "سكين" من مطبخ المنزل وقتله، واستولى على هاتفه المحمول و15 ألف جنيه.

جرى ضبط المسروقات بإرشاد المتهم، و 14 ألف و800 جنيه من إجمالي المبلغ المسروق.