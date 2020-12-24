حائل.. تكريم الأمهات الفائزات بجائزة "الأم المثالية لذوي الإعاقة"
نظم مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بمنطقة حائل، أمس، حفلاً لتكريم الأمهات الفائزات بجائزة المراعي "للأم المثالية لذوي الإعاقة"، في دورتها الثالثة، بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة.
وأكد مدير المركز، عبدالمحسن الهريش، أهمية الأساليب الحديثة التي تقدم للمستفيدين من الأطفال في مجال التأهيل والتعليم، مؤكداً أن الأسرة شريك رئيسي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وجسر لتذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجه هم، مضيفاً أن الجائزة تأتي لتحفيز الأسر على التفاعل الإيجابي مع برامج الجمعية والمركز.
بدوره، ذكر ممثل شركة المراعي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة عبدالله العتيبي، أن سعي المراعي لمكافأة المتميزين من أبناء المجتمع ومنح الفرص والأمل لغير القادرين هو سبيلها لإحداث تنمية مستدامة.
وأشار إلى أن الجائزة ستتنقل سنويًا لدعم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراكز جمعية الأطفال المعوقين حول المملكة.