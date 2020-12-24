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حدثٌ شديدُ الندرة.. بالصور: امرأة تحمل بـ3 أطفال في رحمين مختلفين

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الأم: كنت أتلقى الركلات في بطني من الجانبين وكأنها معركة بين الأجنة

حدثٌ شديدُ الندرة.. بالصور: امرأة تحمل بـ3 أطفال في رحمين مختلفين

باتت أم تبلغ من العمر 32 عامًا، أول سيدة في بريطانيا تنجب ثلاثة أطفال دفعة واحدة من رحمين مختلفين؛ وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وأوضحت الصحيفة أن "ميلاني باسيت"، القاطنة في مدينة واترلوفيل بمدينة هامبشاير، كانت قد أنجبت في السابق طفلين، فتاة وولدًا؛ ولكنها أصيبت بالذهول في هذه المرة عندما أخبرها الأطباء أنها حامل في توأمين متطابقين في أحد الرحمين، وطفل ثالث في الرحم الثاني.

والرحم المزدوج هو حالة طيبة نادرة تحصل مع امرأة واحدة من أصل 500 مليون سيدة، وهي لا تمنع الحمل والولادة؛ ولكنها قد تودي بالأم إلى الإجهاض ومخاطر الولادة المبكرة.

وخلال فترة الحمل كان الأطباء يخشون من إصابة الأطفال بمتلازمة نقل الدم الجنيني "TTTS"، وهي حالة نادرة الحدوث، وتتضمن نقل الدم من جنين إلى الآخر عبر المشيمة المشتركة، وتصل معدلات الوفاة الناتجة عنها في الحالات الشديدة من 60 إلى 100%، ولكن الأمور مرت على خير في حالة ميلاني.

وقالت الأم إنها اعتادت خلال فترة الحمل أن تتلقى الركلات في بطنها من الجانبين، وأحيانًا في وقت واحد وكأن معركة نشبت بين الأجنة.

وتابعت: "كنت أشعر بالتعب للغاية ليلًا ونهارًا، وكان عليّ في نفس الوقت الاعتناء بطفلي فيبي وبليك".

وعبّرت عن سعادتها بأنها أصبحت أمًّا لخمسة أطفال، وهي متلهفة لأول احتفال بالميلاد يجمعهم سويًّا لأول مرة.

حدثٌ شديدُ الندرة.. بالصور: امرأة تحمل بـ3 أطفال في رحمين مختلفين

حدثٌ شديدُ الندرة.. بالصور: امرأة تحمل بـ3 أطفال في رحمين مختلفين

حدثٌ شديدُ الندرة.. بالصور: امرأة تحمل بـ3 أطفال في رحمين مختلفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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