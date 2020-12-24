الإليزيه: "ماكرون" ينهي عزله اليوم بعد تحسن حالته

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عقب أسبوع من إعلان إصابة الرئيس الفرنسي بكورونا

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أعراض فيروس كورونا، وسينهي عزله اليوم.

وكان مكتب الرئيس الفرنسي قال الأربعاء: إن بوادر تحسّن تظهر على الرئيس الذي أكدت الفحوص الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا.



ويعزل ماكرون نفسه في قصر فرساي، وأذاعت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية لقطات مباشرة له وهو يرأس اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت.

وقال ماكرون إنه يمارس عمله بوتيرة أبطأ في مرحلة التعافي، لكنه سيظل يتعامل مع القضايا ذات الأولوية القصوى مثل التصدي لجائحة كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.إيمانويل ماكرون