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مصادرة 12 ألف ساعة يد مقلدة العلامات التجارية لكبرى الماركات بالموسكي

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مصادرة 12 ألف ساعة يد مقلدة العلامات التجارية لكبرى الماركات بالموسكي مصادرة 12 ألف ساعة يد مقلدة العلامات التجارية لكبرى الماركات بالموسكي

مصراوي Masrawy

12:15 م الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

صادرت مباحث بالقاهرة، 12 ألف ساعة يد مقلدة العلامة التجارية ومجهولة المصدر بمنطقة الموسكي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي) لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وبتفتيش المحل عثر بداخله على 12 ألف و525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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