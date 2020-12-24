بينهم فتاة.. 3 أشقاء يختطفون شخصا لطلب فدية من أسرته في الإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالإسماعيلية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وشقيقيها، وذلك لطلب فدية مالية من أهله لإطلاق سراحه.

تلقى مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا من أحد الأشخاص، بتلقيه اتصال هاتفي من مجهول أبلغه خلاله باحتجاز شقيقه وطلب منه مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء، سيدة، وسائقَين لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهمين وتحرير المجني عليه، وتبين أنه مصاب بجروح وكدمات متفرقة.

وبمناقشة المجني عليه قرر بقيام السيدة باصطحابه لمحل إقامتها بزعم توفير فرصة عمل له بمدينة الإسماعيلية، وفوجئ بوجود شقيقيها وقيامهما بالتعد عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، واقتياده إلى شقة ملك أحدهما وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والاتصال بالمبلغ وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.