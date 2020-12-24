أخبار عاجلة

الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي -
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021 -
‫ باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض‬ مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"تركها سهوا والسائق طمع فيها".. الأمن يُعيد مليون ونصف جنيه لصاحبها بالجمالية

Print
"تركها سهوا والسائق طمع فيها".. الأمن يُعيد مليون ونصف جنيه لصاحبها بالجمالية "تركها سهوا والسائق طمع فيها".. الأمن يُعيد مليون ونصف جنيه لصاحبها بالجمالية

مصراوي Masrawy

11:56 ص الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من إعادة مليون و500 ألف جنية لصاحبها بعد تركها سهواً داخل سيارة أجرة بالجمالية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد علوي رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، مفاده ورود بلاغا من مالك محل مشغولات ذهبية -، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية باستقلاله سيارة أجرة تاكسي من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله، وعقب نزوله بدائرة القسم اكتشف تركه سهواً صندوق من الكرتون بداخله مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف جنيه داخل السيارة وانصراف قائدها عقب استيلائه على المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد بيانات السيارة ومالكها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وباستدعائه وسؤاله قرر بأن السيارة بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بذات الدائرة، ويعمل عليها كسائق، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعثوره على الصندوق المشار إليها عقب نزول المُبلغ من السيارة، وعقب اكتشافه احتوائها على المبلغ المالي استولى عليه وإخفائه بمسكنه.. وتم بإرشاده ضبط "الصندوق" وبداخله المبلغ المالي المُستولى عليه بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية