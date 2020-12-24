"تركها سهوا والسائق طمع فيها".. الأمن يُعيد مليون ونصف جنيه لصاحبها بالجمالية

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من إعادة مليون و500 ألف جنية لصاحبها بعد تركها سهواً داخل سيارة أجرة بالجمالية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد علوي رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، مفاده ورود بلاغا من مالك محل مشغولات ذهبية -، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية باستقلاله سيارة أجرة تاكسي من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله، وعقب نزوله بدائرة القسم اكتشف تركه سهواً صندوق من الكرتون بداخله مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف جنيه داخل السيارة وانصراف قائدها عقب استيلائه على المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد بيانات السيارة ومالكها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وباستدعائه وسؤاله قرر بأن السيارة بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بذات الدائرة، ويعمل عليها كسائق، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعثوره على الصندوق المشار إليها عقب نزول المُبلغ من السيارة، وعقب اكتشافه احتوائها على المبلغ المالي استولى عليه وإخفائه بمسكنه.. وتم بإرشاده ضبط "الصندوق" وبداخله المبلغ المالي المُستولى عليه بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.