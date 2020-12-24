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وزير ومحافظ القليوبية يفتتحان مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة

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وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة وزير ومحافظ القليوبية يفتتحان مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

12:14 م الخميس 24 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.

وأشار المصيلحي، إلى أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة، لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات.

وأضاف "المصيلحي"، أن مراكز خدمة المواطنين تعمل بجانب البوابة الرقمية، ولكن للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، مطالبًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية من .

وأكد المصيلحي، على أنه مستهدف تطوير عدد 600 مركز خدمة المواطنين من إجمالي 1400 مركز في محافظات الجمهورية وتم الانتهاء من عدد 300 مركز، مشيرا إلى أن المراكز التي يتم تطويرها مساحتها أكبر من 100 متر وتقع في الدور الأرضي.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أن مركز شبرا الخيمة هو رقم 8 بعدد 13 جهازًا في عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظة، وأنه خلال أيام سيتم افتتاح المركز رقم 9 في القناطر الخيرية وهو يخدم جميع المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية.

وأوضح المحافظ، أن مركز شبرا الخيمة المطور يعد الأكبر على مستوى المحافظة حيث تم استغلال المساحة المقام عليها المركز لخدمة المواطنين حائزي البطاقات التموينية.

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مصراوي Masrawy

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