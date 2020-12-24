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تحسم الجدل بشأن تحويل دعم الخبز إلى نقدي بدءًا من الشهر المقبل

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الحكومة تحسم الجدل بشأن تحويل دعم الخبز إلى نقدي بدءًا من الشهر المقبل تحسم الجدل بشأن تحويل دعم الخبز إلى نقدي بدءًا من الشهر المقبل

مصراوي Masrawy

11:53 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل.

وقال المركز، في بيان، اليوم، إنه تم التواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضحت التموين، أن منظومة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولن تؤثر نهائياً على دعم الخبز، باعتبارها منظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وتضمن وصوله إلى مستحقيه، مُشددةً على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي تغيير.

وفي سياق متصل، يتم بانتظام صرف سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم، حيث تم صرف سلع غذائية وغير غذائية ممثلة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأجبان والألبان والدواجن المجمدة والمنظفات المنزلية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.​​

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