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جنوب سيناء تسجل 17 حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا

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جنوب سيناء تسجل 17 حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا جنوب سيناء تسجل 17 حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

12:13 م الخميس 24 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

تعد محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية ظهور الجائحة في حتى الآن.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى اليوم بلغ 716 حالة، وبلغ عدد المتعافين 624حالة، وهناك 75 حالة تحت العلاج والملاحظة، بينما بلغ عدد حالات الوفيات 17، وعدد المخالطين 784 شخصًا.

وأوضح المصدر أن مدينة أبوزنيمة هي أقل مدن المحافظة في عدد حالات الإصابة بالفيروس، تليها مدينة سانت كاترين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة منذ بداية الموجة الثانية للفيروس، وتشكيل لجان لمتابعة المقاهي والكافتريات للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تعقيم المدارس والمصالح الحكومية يوميًا والتشديد على ارتداء المواطنين الكمامات، وعدم السماح للمواطنين بدخول المساجد دون ارتداء الكمامات وتواجد المصلى الخاص بهم.

وأكد المحافظ أن جنوب سيناء أقل المحافظات في نسبة الإصابة بالفيروس، وبلغت النسبة بها 0.05%، طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جاري تجهيز أماكن لعزل الحالات المشتبه بها بمدينة الطور، نظرًا لإغلاق مستشفى الطور العام لإجراء صيانة شاملة له، وجرى تجهيز أقسام بمستشفيات أبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الدولي، لعزل مصابي .

وأضاف أنه يجرى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحجر بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، ومتابعة هذه الحالات حتى تتماثل للشفاء.

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