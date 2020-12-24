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القليوبية- أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.

وتفقد الوزير المكتب، واطمأن على سير العمل، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ على الصحة العامة والوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال عربي عبدالحليم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، إن مركز شبرا الخيمة هو الثامن ضمن خطة تطوير مكاتب التموين بالمحافظة، وتحويلها لمكاتب نموذجية.

مشيرًا إلى أنه جرى تزويد المكاتب الجديدة بعدد من أجهزة الحاسب الآلي المتطورة لتحسين العمل في عدد المراكز التي جرى افتتاحها في المحافظة منها 12 جهازًا بمكاتب شبرا الخيمة.

وأعلن عبدالحليم، أنه من المقرر خلال أيام افتتاح المركز التاسع المطور في القناطر الخيرية، لخدمة المواطنين في استخراج المستندات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية وإضافة المواليد وإصدار بطاقات الدعم.

فيما شدد محافظ القليوبية على العاملين والمترددين على المكتب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم المستمر.