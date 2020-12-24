أخبار عاجلة

الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي -
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021 -
‫ باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض‬ مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير يفتتح مركز الخدمة المطور في شبرا الخيمة

Print
بالصور.. وزير التموين يفتتح مركز الخدمة المطور في شبرا الخيمة بالصور.. وزير يفتتح مركز الخدمة المطور في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

12:13 م الخميس 24 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مركز خدمة المواطنين المطور في شبرا الخيمة.

وتفقد الوزير المكتب، واطمأن على سير العمل، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ على الصحة العامة والوقاية في ظل أزمة المستجد.

وقال عربي عبدالحليم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية، إن مركز شبرا الخيمة هو الثامن ضمن خطة تطوير مكاتب التموين بالمحافظة، وتحويلها لمكاتب نموذجية.

مشيرًا إلى أنه جرى تزويد المكاتب الجديدة بعدد من أجهزة الحاسب الآلي المتطورة لتحسين العمل في عدد المراكز التي جرى افتتاحها في المحافظة منها 12 جهازًا بمكاتب شبرا الخيمة.

وأعلن عبدالحليم، أنه من المقرر خلال أيام افتتاح المركز التاسع المطور في القناطر الخيرية، لخدمة المواطنين في استخراج المستندات اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية وإضافة المواليد وإصدار بطاقات الدعم.

فيما شدد محافظ القليوبية على العاملين والمترددين على المكتب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم المستمر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

تيسيرًا على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.. "التموين" تضيف خدمة "واتس آب" إلى جهاز حماية المستهلك

تيسيرًا على المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.. "التموين" تضيف خدمة "واتس آب" إلى جهاز حماية المستهلك

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

شبكة عيون الإخبارية