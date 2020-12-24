مصرع طفل سقط من شرفة الطابق الثاني في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من شرفة الطابق الثاني بمنزل أسرته، في البلينا جنوبي سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أنس.ع" 5 أعوام، ويقيم ناحية نجوع برديس دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد عمه "صباح. ج" 44 عامًا طبيب، أنه أثناء لهو المذكور بشرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.