العراق: نعمل على خطة أمنية لمنع استهداف المنطقة الخضراء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بغداد - أ ش أ

أكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أن بلاده تعمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء .

وقال الغانمي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس- "نعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في بغداد"، كاشفاً عن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية.

كما أكد إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء، موضحا أن هناك تنسيقاً عالياً مع قوات التحالف والناتو لملاحقة الإرهابيين.

يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأمريكية في بغداد أعلنا، مساء الأحد الماضي، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية ، في هجوم استهدف السفارة الأمريكية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.

ونددت السفارة الأمريكية بالهجوم ودعت "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

بدوره ، وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قصف المنطقة الخضراء بالعمل الإرهابي الجبان، مشددا على رفض أي اعتداءات على البعثات الدبلوماسية.