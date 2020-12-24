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توقيع مذكرة بين "هيئة الاتصالات" ومركز "أداء"

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توقيع مذكرة بين "هيئة الاتصالات" ومركز "أداء" توقيع مذكرة بين "هيئة الاتصالات" ومركز "أداء"
لتبادل الدعم والخبرات في المجالات المشتركة

توقيع مذكرة بين

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"؛ لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

ومثّل "هيئة الاتصالات" في توقيع المذكرة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير نايف بن عبدالحكيم ششة؛ فيما مثّل مركز "أداء" مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية عبدالعزيز بن محمد العليان؛ بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد بن عبدالله القعود.

وتضمّنت المذكرة، توسيعًا لآفاق التعاون بين الطرفين من خلال مواءمة المؤشرات، وأنظمة قياس تجربة المستخدمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد مع المؤشرات وأنظمة القياس المعتمدة في مركز "أداء"، إضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الجانبين في مجالات: قياس الأداء، والإدارة الاستراتيجية.

يُذكر أن مركز "أداء" يعمل على قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهات، إلى جانب قياس مدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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