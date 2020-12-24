أمانة الشرقية تسجّل 6 مخالفات لـ"تدابير كورونا"

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بعد تنفيذ 960 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 961 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها 6 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتا تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت برفع 7692 طناً من النفايات، وأزالت 4331 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9391 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 735 موقعاً باستخدام 143633 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تنفيذ خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتستقبل البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) لمعالجتها، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة لسلامة المجتمع.أمانة المنطقة الشرقية