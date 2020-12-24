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"الخليج" الإماراتية: إثارة تركيا للتوتر تفضح تناقضاتها وتعرضها للعقوبات

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"الخليج" الإماراتية: إثارة تركيا للتوتر تفضح تناقضاتها وتعرضها للعقوبات "الخليج" الإماراتية: إثارة تركيا للتوتر تفضح تناقضاتها وتعرضها للعقوبات

مصراوي Masrawy

11:53 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

أبوظبي - أ ش أ

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أنه حين يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يرغب في فتح صفحة جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تناقضه أفعاله المستمرة في إثارة التوتر في القضايا التي تحشر فيها أنقرة أنفها؛ الأمر الذي دفع القوى الدولية إلى انتهاج سياسة العقوبات؛ للتحذير والردع.

وأوضحت الصحيفة - وفي افتتاحيتها اليوم الخميس، بعنوان "تناقضات تركية مفضوحة" - أن تركيا ليست في وارد فتح صفحة جديدة مع القوى الدولية، طالما أنها لم تغير تعاملها مع محيطها، وتؤمن بأن العلاقات الدائمة تبنى على الحوار والتعاون، لا بتفجير الصراعات والبلطجة السياسية والعسكرية.

وأشارت إلى أن هذا الموقف ليس تحاملاً أو تجنياً؛ بل ينبع من صميم الشعب التركي، وعلى لسان زعمائه من المعارضين الذين يرزح بعضهم في غياهب السجون؛ بسبب مواقفهم العقلانية؛ وحرصهم على سمعة تركيا الدولية؛ لكن النظام القائم لا يريد أن يكون عقلانياً، وبدل التمهيد للصفحة الجديدة يسقط في تناقضات مفضوحة، ويسوّد سجله الحقوقي بمزيد من الأحكام الجائرة بحق معارضيه من سياسيين وصحفيين، ولن يساعده ذلك على إنكار تلك الانتهاكات أو استرضاء القوى الدولية.

وأكدت أنه في سوريا والعراق، فما تزال الانتهاكات التركة مستمرة، على الرغم من مطالب الدول العربية المتكررة للنظام التركي بوقف تعديه على أراضي البلدين، ووقف دعمه للميليشيات والجماعات المتطرفة، وإنهاء سياسات نهب الثروات وتزوير التاريخ والسطو على الحقوق المائية والثروات الطبيعية.

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