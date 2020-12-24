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بعد تبادل لإطلاق النار.. مصرع زعيم تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في أسيوط

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بعد تبادل لإطلاق النار.. مصرع زعيم تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في أسيوط بعد تبادل لإطلاق النار.. مصرع زعيم تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في أسيوط

مصراوي Masrawy

11:43 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي متهم في واقعة سرقة بالإكراه ومقتل مواطن مصرعه خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حال ضبطه بأسيوط والبحث عن اثنين آخرين.

تلقى مركز شرطة الفتح بلاغا من أحد الأشخاص أنه أثناء قيادته دراجة نارية "ملكه" يستقلها برفقته (أحد الأشخاص) وسيرهما بأحد الطرق بدائرة المركز، فوجئا بقيام ثلاث أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بحوزة أحدهم (بندقية آلية) باستيقافهما محاولين سرقة الدراجة النارية قيادته كرهاً عنهما ولدى قيام مرافقه بمقاومتهم أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاهه فأودت بحياته إثر إصابته بالرأس واستولوا على الدراجة النارية وهربوا وتمكنه من الفرار .

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط إلى تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، سبق اتهامهما ومطلوب التنفيذ عليهما في قضايا "سرقة- سلاح- مخدرات"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختبائهم بمنطقة جبلية بدائرة المركز بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف وهروبهم إلى المنطقة الجبلية وبتمشيط المنطقة تبين مصرع أحدهم وضبط بجوار جثته (بندقية آلية – 5 خزينة - عدد من الطلقات - الدراجة النارية المُستولى عليها).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمان الهاربان.

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