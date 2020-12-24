البدء في تطوير 34 قرية بالأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

بدأت محافظة الأقصر أولى خطوات تطوير 34 قرية تابعة لـ13 وحدة محلية بأرمنت وإسنا، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وقال بيان لمحافظة الأقصر إنه جرى اختيار قرى أرمنت وإسنا طبقًا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التنمية المحلية، ويتبع مركز إسنا في المشروع عدد 9 وحدات محلية قروية تضم 27 قرية وتوابعها، ويتبع مركز أرمنت 4 وحدات محلية قروية تضم 7 قرى وتوابعها.

وأضاف البيان، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة التخطيط المحلي برئاسة محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام، وعضوية كافة الجهات المعنية والمشاركة في وضع خطة تنمية متكاملة للمركزين.

وأشار البيان إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى تنفيذ التكليفات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات و الخطوات التنفيذية لوضع الخطة، وكذا البرامج الزمنية.