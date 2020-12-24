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"أمانة جدة" تكمل الربط الإلكتروني مع 15 بلدية محافظة

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"أمانة جدة" تكمل الربط الإلكتروني مع 15 بلدية محافظة "أمانة جدة" تكمل الربط الإلكتروني مع 15 بلدية محافظة
لغرض تسهيل الإجراءات الإدارية.. وإنجاز العمل إلكترونياً

أعلنت أمانة محافظة جدة اكتمال الربط الإلكتروني مع بلديات المحافظات بإجمالي 15 بلدية، بعد تدشينه، أخيرًا، مع بلديات حلي والعرضية الشمالية والمظيلف وسبت الجارة".

جاء ذلك ضمن أعمال الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية لربط بلديات المحافظات وتسهيل الإجراءات الإدارية معها وإنجاز العمل إلكترونياً.

وقالت الأمانة: هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الربط الإلكتروني مع 11 بلدية محافظة في مراحل سابقة، فيما يتيح النظام استكمال إجراءات المعاملة إلكترونياً بين الإدارات والوكالات وبلديات المحافظات المرتبطة.

وذكرت أنها تسعى باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية، في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدّمة لسكان جدة والمحافظات المرتبطة بها.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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