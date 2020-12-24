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وزراء النقل بـ"التعاون الخليجي" يعقدون اجتماعهم الـ 22

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وزراء النقل بـ"التعاون الخليجي" يعقدون اجتماعهم الـ 22 وزراء النقل بـ"التعاون الخليجي" يعقدون اجتماعهم الـ 22
تناولوا تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس

وزراء النقل بـ

عقد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 22 اليوم، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، نيابة عن وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سهيل محمد المزروعي، رئيس الدورة الحالية للجنة، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

واستعرض الوزراء، خلال الاجتماع، العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، حيث اشتمل جدول الاجتماع على عدد من المواضيع شملت تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والدراسات الفنية المتعلقة به، والقانون "النظام" الموحد للنقل البري الدولي، وتحديث عدد من المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، واعتماد الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة والنموذج الموحد لرخصة القيادة وغيرها من المواضيع المهمة.

وناقشوا، كذلك، ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة حول تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات لمرحلة ما بعد جائحه "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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