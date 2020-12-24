"زمزم" تصدر دليل "سلسلة العربية" للممارسين الصحيين

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أصدرت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية "سلسلة العربية للممارس الصحي"، بالتعاون مع معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، بتدشين ورعاية من رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، والتي تأتي كأحد مبادراتها في تحسين كفاءة التواصل بين الممارسين الصحيين والمرضى وذويهم، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠م في بناء مجتمع حيوي ومساعدة العاملين غير الناطقين باللغة العربية بالقطاع الصحي.

من جهته عبّر المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيت المطرفي، أن المبادرة تم العمل عليها بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وعبر مختصين في الجانبين اللغوي والصحي والتي نسعى من خلالها إلى تحسين التواصل بين الممارس الصحي والمريض وأسرته، وتجنب الأخطاء الطبية الناشئة عن مشكلات التواصل وحفظ حقوق المرضى وتحقيق الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لهم.

وتساهم السلسلة العربية للممارس الصحي في التعرف على لغة المجتمع وثقافته لدمج الممارس الصحي في بيئة العمل وكسر الحاجز بينه وبين اللغة العربية حيث تعتبر القدرة على التواصل الجيد مع المرضى ركيزة أساسية في برنامج سلامة المرضى الذي أقرته الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية.

وقال المطرفي: تتكون سلسلة تعليم اللغة العربية للعاملين في القطاع الصحي من أربعة حقائب تتكون كل حقيبة من ست وحدات تُدَرّس في 36 ساعة، وتبدأ السلسلة بلغة التواصل، وتتدرج وصولًا إلى اللغة المهنية التي تفرضها بيئة العمل ومهامه، كما أن المبادرة تم حوكمتها ومراجعتها وجربت في دورتين لمنسوبي المستشفى الجامعي؛ لتكون نسختها الأولى نواة للبرنامج التدريبي الذي نطمح أن يكون برنامجًا معتمدًا لخدمة القطاع الصحي والممارسين في وطننا الغالي، وسعيًا ومشاركة لتحقيق الرؤية الطموحة.