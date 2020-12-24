تخصيص أراضي لإقامة وحدة إسعاف ومعهد أزهري في أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة خلال جلسة شهر ديسمبر الجاري، عن تخصيص قطع أراضي لإقامة وحدة إسعاف بقرية بني عدي في منفلوط، ومعهد أزهري بقرية المطمر في ساحل سليم، ومحطة وسيطة بناحية عرب العوامر، ومدرسة ابتدائية بالغنايم شرق، ومحطة رفع صرف صحي بقرية كوم أبوشيل في أبنوب.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 171 مترًا لإقامة وحدة إسعاف و11 قيراطًا و7 أسهم بناحية المطمر في ساحل سليم لإقامة معهد أزهري عليها تلبية لاحتياجات القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن الموافقة على إقامة محطة وسيطة على مساحة 1 فدان و3 قيراط و22 سهم بناحية عرب العوامر.

وأضاف المحافظ أن قرارات التخصيص يجرى الموافقة عليها وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز واستجابة لطلبات المواطنين بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ومديري إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق بالمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.