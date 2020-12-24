أخبار عاجلة

الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة -
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد -
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة -
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد -
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا -
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه -
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" -
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي -
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021 -
‫ باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض‬ مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تخصيص أراضي لإقامة وحدة إسعاف ومعهد أزهري في أسيوط

Print
تخصيص أراضي لإقامة وحدة إسعاف ومعهد أزهري في أسيوط تخصيص أراضي لإقامة وحدة إسعاف ومعهد أزهري في أسيوط

مصراوي Masrawy

11:36 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة خلال جلسة شهر ديسمبر الجاري، عن تخصيص قطع أراضي لإقامة وحدة إسعاف بقرية بني عدي في منفلوط، ومعهد أزهري بقرية المطمر في ساحل سليم، ومحطة وسيطة بناحية عرب العوامر، ومدرسة ابتدائية بالغنايم شرق، ومحطة رفع صرف صحي بقرية كوم أبوشيل في أبنوب.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 171 مترًا لإقامة وحدة إسعاف و11 قيراطًا و7 أسهم بناحية المطمر في ساحل سليم لإقامة معهد أزهري عليها تلبية لاحتياجات القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن الموافقة على إقامة محطة وسيطة على مساحة 1 فدان و3 قيراط و22 سهم بناحية عرب العوامر.

وأضاف المحافظ أن قرارات التخصيص يجرى الموافقة عليها وفقًا لاحتياجات القرى والمراكز واستجابة لطلبات المواطنين بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ومديري إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق بالمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

حبس قائد سيارة تسبب في مصرع مساعد شرطة ومتهمة بعدما صدمهما في أكتوبر

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" و"دناتا" الإماراتية توقعان اتفاقية تعاون لتقديم عديد من الخدمات للركاب

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 55 رحلة دولية تقل 5201 راكب.. غدًا

شبكة عيون الإخبارية