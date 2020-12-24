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بالأسماء.. 14 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا في أسوان

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بالأسماء.. 14 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا في أسوان بالأسماء.. 14 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا في أسوان

مصراوي Masrawy

11:35 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:
أعلنت مديرية الشئون الصحية في أسوان، اليوم الخميس، المستشفيات التي جرى تحويلها إلى عزل لمصابي المستجد، استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، تحسبًا لتزايد أعداد المصابين.
وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إنه جرى تحديد 14 مستشفى موزعة على مدن ومراكز محافظة أسوان للتعامل مع حالات كورونا وعزل المصابين.
وضمت القائمة مستشفيات "إدفو العام، كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، نصر النوبة المركزي، غرب أسوان المركزي، حميات أسوان، حميات إدفو، صدر أسوان، صدر إدفو، صدر كوم امبو، السباعية، أبو سمبل الدولي، أسوان للتأمين الصحي، أسوان التخصصي".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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