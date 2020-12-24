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وفاة محمد مهدلي المتهم بالإساءة للقرآن في الإسكندرية

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وفاة محمد مهدلي المتهم بالإساءة للقرآن في الإسكندرية وفاة محمد مهدلي المتهم بالإساءة للقرآن في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:28 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

توفي الدكتور محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية.

وأكد الدكتور السيد رشاد، عميد المعهد، في تصريح له، إن "مهدلي" توفي بسبب تدهور حالته الصحية، قائلًا :"كان مريضًا ومر بظروف صحية صعبة".

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحال الدكتور محمد مهدلي، عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، إلى النائب العام؛ على خلفية تداول فيديوهات تتضمن إهانته القرآن.

جاء ذلك عقب تلقي وزير التعليم العالي نتيجة التحقيق مع الدكتور المذكور، والذي أُجرى بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه، وإقراره بصحة ما ورد .

وأوصت الوزارة بإحالة الواقعة – وقتها - إلى النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب له من اتهامات، أبرزها ازدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسبّ الطلاب بألفاظ خارجة.

وتضمنت قرارات الوزارة وقف الأستاذ الجامعي عن العمل وإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، والتي تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.

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