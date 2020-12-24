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عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسيوط يشارك في اجتماع الصحة والتنمية المحلية

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عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسيوط يشارك في اجتماع الصحة والتنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسيوط يشارك في اجتماع الصحة والتنمية المحلية

مصراوي Masrawy

11:24 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض الوضع الوبائي ومستجدات المستجد في ، بعد مرور عام على الجائحة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، ومناقشة آلية توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية بالمحافظات.

واستعرضت وزيرة الصحة، موقف لقاحات فيروس كورونا المستجد والتي حصلت على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللقاح يخضع لـ ٤ أنواع من التحاليل بعد استلامه وتجري بشكل دقيق من خلال معامل هيئة الدواء المصرية وتستغرق أكثر من أسبوعين.

كما استعرضت الوزيرة، آلية توزيع اللقاح بمصر من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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