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إصابة شخصين في حادث تصادم بدمياط

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إصابة شخصين في حادث تصادم بدمياط إصابة شخصين في حادث تصادم بدمياط

مصراوي Masrawy

11:16 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

شهد طريق كفر البطيخ بدمياط، حادث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت قوة من ضباط قسم شرطة المركز إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وسؤال شهود العيان، وكشفت التحريات الأولية عن إصابة قائد الدراجة البخارية بجروح بالغة، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

كما أصيب قائد السيارة، وجرى تسيير الحركة المرورية، ورفع حطام الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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