أتوبيس خاص وفيلم قصير.. ننشر استعدادات مطار القاهرة لاستقبال "بيج رامي" - صور

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبيد:

أعدت سلطات مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع شركة مصر للطيران وكافة الجهات العاملة بالمطار، استعداداتها لاستقبال البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، من خلال تجهيز احتفالية خاصة لاستقباله فور وصوله على رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك.

وتم تزيين المبنى ببانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته بالبطولة، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير عن حياة البطل على الشاشات الداخلية للمطار، وتواجد أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول للصعود عليه فور خروجه من المطار.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي خلال ساعة، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

ومن المقرر أن يكون في استقبال رامي السبيعي في المطار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمي، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، على أن يستقل "بيج رامي" فور خروجه من المطار أتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة في شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر إقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي" ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية في البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.