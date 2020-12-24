واشنطن: نُحمل إيران مسئولية مقتل أي أمريكي في العراق

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مصراوي Masrawy

واشنطن - أ ش أ

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، تُحمل إيران مسئولية مقتل أي أمريكي في العراق، وذلك بعد الهجوم الأخير على السفارة في المنطقة الخضراء بالعاصمة (بغداد).

وذكرت القيادة - في بيان أوردته "السومرية نيوز" اليوم الخميس- أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد الأحد الماضي، وقامت به بالتأكيد جماعات مدعومة من إيران، لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات بين أمريكيين وإنما تسبب بأضرار للمباني.

وأوضح البيان، أن الجماعات التي استهدفت السفارة مدعومة من إيران التي توفر لهم الدعم المادي والتوجيهات، وهي خارجة عن القانون لأنها في الواقع تعمل وفقا للتوجهات الإيرانية، وهو ما يشكل خيانة مباشرة للسيادة العراقية.

وناشد البيان، الشعب العراقي ضرورة إدراك أن تلك الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران تسببت في مقتل مدنيين وأفراد من قوات أمن عراقية أكثر من الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس "إنه سيحمّل إيران المسؤولية في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد".. وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماع لكبار مسؤولي الأمن القومي، في البيت الأبيض.