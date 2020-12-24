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جراحة ناجحة بحائل لتركيب مفصل صناعي لفخذ مريض سبعيني

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جراحة ناجحة بحائل لتركيب مفصل صناعي لفخذ مريض سبعيني جراحة ناجحة بحائل لتركيب مفصل صناعي لفخذ مريض سبعيني
عملية نوعية أجراها فريق طبي بمستشفى الملك خالد وتمت بكفاءة

جراحة ناجحة بحائل لتركيب مفصل صناعي لفخذ مريض سبعيني

نجح الفريق الطبي في مستشفى الملك خالد بمدينة حائل بإجراء عملية تركيب مفصل صناعي لفخذ مريض مسن يبلغ من العمر 75 عاماً.

وكان الفريق الطبي قد استقبل حالة المريض المسن الذي كان يعاني من ألم بالحوض وصعوبة في المشي، ويتنقل عبر كرسي متحرك بسبب تعرضه لاحتكاك وخشونة شديدة في مفصل الحوض.

وبعد وصوله مستشفى الملك خالد بحائل، أُخضع المريض لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، بعدها أُجريت له عملية تركيب المفصل الصناعي للفخذ.

وشارك في إجراء العملية الناجحة للمريض طاقمٌ طبي بقيادة استشاري جراحة المفاصل والعظام الدكتور أحمد بن عنيزان الشمري، ويساعده الأخصائي هيثم عوض، والأخصائي ماجد بن أحمد، والممرضة أسماء البكر.

وتُعد هذه العملية من العمليات الطبية النوعية على مستوى مستشفيات منطقة حائل، ونجحت بفضل كفاءة الطاقم الطبي بعد توفيق الله.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية