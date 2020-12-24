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رئيس الوزراء يُصدر قرارا بشأن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع

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مصراوي Masrawy

11:10 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا وزاريا برقم 2654 لسنة 202 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.

ونص القرار الوزاري، على أن يضاف إلى المادة 4 من القرار الوزاري المشار إليه رقم 470 لسنة 2009 العبارتين التاليتين:

- ممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يختاره وزير التجارة والصناعة.

  • رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري.​
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