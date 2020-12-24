رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن سورية لإضرارها بأمن الدولة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة سورية الجنسية أصلاً من مواليد عام 1972.

وأوضح القرار أن إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة المشار إليها يأتي بسبب إقامتها العادية خارج البلاد وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولي بالترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار رئيس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها معاونة الوزارة في تقديم خدمات إدارة وتشغيل وتطوير المنظمات الإلكترونية الضريبية ومنها منظومة مقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولي بالترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية السياحية والخدمية التابعة للمحافظة.​