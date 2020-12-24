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وزير الطوارئ الروسي: تزايد الظواهر الطبيعية الخطيرة بسبب تغير المناخ

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وزير الطوارئ الروسي: تزايد الظواهر الطبيعية الخطيرة بسبب تغير المناخ وزير الطوارئ الروسي: تزايد الظواهر الطبيعية الخطيرة بسبب تغير المناخ

مصراوي Masrawy

11:05 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

قال وزير الطوارئ الروسي يفجيني زينيتشيف، إن سبب تزايد الظواهر الطبيعية الخطيرة في ، يرجع إلى تغير المناخ.

وأوضح زينيتشيف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" ـ اليوم الخميس - أن المنشآت الاقتصادية والصناعية في مناطق القطب الشمالي لم تعد تلبي متطلبات الظروف المناخية الراهنة، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحنا نرى زيادة عدد الأعاصير والأمطار الغزيرة بشكل أكثر وضوحا، فضلا عن تغير طبيعة فيضانات الربيع في مناطق معينة من البلاد إلى حد ما، وهناك المزيد من حرائق الغابات بسبب التغير المناخي.

ورأى الوزير الروسي، أن المنشآت الصناعية والمرافق الاقتصادية التي بنيت قبل عدة عقود لم تعد تتلاءم مع الظروف المناخية السائدة حاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على منطقة القطب الشمالي في روسيا، حيث تم بناء المنشآت وفقًا لقوانين ولوائح البناء آنذاك وتكيفها مع الظروف المناخية السابقة.

ولفت الوزير الروسي إلى رصد زيادة كبيرة في اختلالات الظواهر الطبيعية في العالم على مدى العقود الماضية، مضيفا أنه عند التنبؤ بحالات الطوارئ، يتم إجراء تحليل متعدد العوامل للمعلومات الواردة، بما في ذلك اختلالات المؤشرات المختلفة عن متوسط القيم طويلة الأجل.

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مصراوي Masrawy

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