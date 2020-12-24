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الاستخبارات العراقية تقبض على داعشي متهم بتفجير جامع النورين

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الاستخبارات العراقية تقبض على داعشي متهم بتفجير جامع النورين الاستخبارات العراقية تقبض على داعشي متهم بتفجير جامع النورين

مصراوي Masrawy

11:02 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

بغداد - أ ش أ

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على إرهابي في بغداد، متهم بتفجير جامع النورين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش، والذي عمل بما يسمى قاطع بيجي والمكنى (أبو محمد)".

وأشارت إلى أن الإرهابي هو من ضمن المجموعة الإرهابية التي فجرت جامع النورين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين ، واشترك بالتعرض للقوات الأمنية والمواطنين في المحافظة.

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