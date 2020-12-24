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ماليزيا تواصل إرسال فريق عسكري لبعثة حفظ السلام بلبنان

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ماليزيا تواصل إرسال فريق عسكري لبعثة حفظ السلام بلبنان ماليزيا تواصل إرسال فريق عسكري لبعثة حفظ السلام بلبنان

مصراوي Masrawy

10:58 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كوالالمبور - أ ش أ

قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إن القوات المسلحة الماليزية ستواصل إرسال كتيبة عسكرية لتنفيذ مهام بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) رغم أزمة تفشي .

وأوضح وزير الدفاع - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الخميس - أن الكتيبة الماليزية الثامنة المكونة من 850 فرداً التي توجد حاليًا في لبنان ستواصل مهامها وستلتزم بإجراءات التشغيل القياسية التي وضعتها اللبنانية من أجل محاصرة تفشي فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن الكتيبة لن تشارك في عملية الوقاية من انتشار عدوى كورونا التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لأن الكتيبة مكلفة بالحفاظ على سلامة السكان وأمنهم في مناطق محددة مسبقًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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