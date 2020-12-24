تنفيذ أكثر من 55 ألف زيارة منزلية للمرضى في جازان

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استفاد منها 3054 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج

نفّذ برنامج الرعاية الصحية المنزلية للمرضى في منازلهم 55732 زيارة خلال عام 2020م، استفاد منها 3054 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت "صحة جازان"، تنفيذ 9120 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى؛ وذلك خلال نفس الفترة.

يُذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يقدم للمرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

كما أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات: التثقيف الصحي للمريض، وراعي المريض والعائلة. ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية فحسب؛ وإنما توفر المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.