رادارات الطرق السريعة والصحراوية تلتقط 2100 مخالفة تجاوز للسرعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6104 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 198 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائي، 50 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.