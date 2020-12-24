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صور.. إنارة وحدات موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر تجريبيا

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صور.. إنارة وحدات موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر تجريبيا صور.. إنارة وحدات موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر تجريبيا

مصراوي Masrawy

10:32 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن نسبة تنفيذ مشروع وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة تخطت الـ 92%، بعدد 9024 وحدة سكنية (376 عمارة).

وأشار مندور، في بيان اليوم، إلى أنه تم إجراء تجربة إطلاق التيار الكهربائي بالمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ موزع الكهرباء والمغذيات الخاصة به بنسبة 100%، وجارٍ استكمال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة.

وأوضح أنه يتم تغذية المشروع من محطة محولات بدر 2 المزمع افتتاحها لتغذية المشروعات الكبرى، ومن ضمنها مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أن المحطة بجهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا)، وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 607 ملايين جنيه.

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