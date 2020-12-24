رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم عابدين بعد تطويره

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مجمع محاكم عابدين بعد الانتهاء من مراحل تطويره بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات الهامة، ونتج عن الاجتماع صدور عدد من القرارات المهمة.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن " تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر".