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إيران تنفي التورط في استهداف سفارة أمريكا ببغداد: اتهامات مكررة

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إيران تنفي التورط في استهداف سفارة أمريكا ببغداد: اتهامات مكررة إيران تنفي التورط في استهداف سفارة أمريكا ببغداد: اتهامات مكررة

مصراوي Masrawy

10:22 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

طهران- (د ب أ):

نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ، للجمهورية الإسلامية بالتورط في الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية في بغداد. وشددت الوزارة على أن هذه الاتهامات "مكررة، ولا أساس لها من الصحة، ومفبركة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن هذه الاتهامات "تأتي في إطار سياسة الإسقاط المتعارف عليها من جانب البيت الأبيض لغرض التضليل وصرف الأنظار على الظروف العصيبة للغاية التي يمر بها ترامب حاليا"، حسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال إن إيران "لطالما أعلنت رفضها لاستهداف المراكز الدبلوماسية والسكنية؛ وفي هذا الموضوع تحديدا، فإن أصابع الاتهام موجهة إلى الولايات المتحدة نفسها وشركائها وحلفائها في المنطقة الذين يسعون وراء التصعيد وإثارة فتن جديدة".

ودعا المتحدث، ترامب "وهو في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض، إلى التخلي عن إثارة التوترات وخوض المغامرات الخطيرة"، وحمل الإدارة الأمريكية "تداعيات ونتائج أي خطوة حمقاء في ظل الظروف الراهنة".

وكتب ترامب مساء أمس عبر تويتر :"تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران. والآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف: "بعض النصائح الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي سأحمّل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

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مصراوي Masrawy

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