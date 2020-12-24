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17 يناير.. بدء تسليم 1656 شقة بـ "دار " بالقاهرة الجديدة

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17 يناير.. بدء تسليم 1656 شقة بـ "دار مصر" بالقاهرة الجديدة 17 يناير.. بدء تسليم 1656 شقة بـ "دار " بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

10:16 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17/1/2021، في تسليم 1656 وحدة سكنية (69 عمارة) بالمرحلتين التكميلية والثانية بمشروع (دار ) بمنطقة الأندلس كود 211، 311، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام (342 – 341 – 340 – 339 – 338 – 337 – 336 – 335 – 334 – 333 – 332 – 331 – 327 – 326 – 325 – 324 – 323 – 322 – 321 – 320 – 319 – 330 – 329 – 328 – 375 – 376 – 353 – 354 – 355 – 356 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 347 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 357 – 358 – 343 – 344 – 345 – 346 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 374 – 317 – 318 – 316 – 315 – 314 – 313 – 312 – 311 – 310 – 309 - 308).

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.​

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