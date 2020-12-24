"لحقت بشقيقتها ضحية كورونا".. وفاة رئيس وحدة محلية بالمنوفية بالفيروس

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، وفاة هيام الرفاعي، رئيس الوحدة المحلية لقرية شبراباص في شبين الكوم، وأكدت مصادر مطلعة بالمحافظة وفاتها على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أو الوفاة جاءت بعد 3 أسابيع من وفاة شقيقتها دعاء الرفاعي مدير مركز معلومات التنمية المحلية بمركز ومدينة بركة السبع، والتي رحلت مطلع شهر ديسمبر الجاري متأثرة بعدوى فيروس كورونا.

ونعت رئاسة مركز ومدينة شبين الكوم، الراحلة وقدمت التعازي لأسرتها داعين الله أن يمن عليهم بالصبر، فيما سادت حالة من الحزن بين زملائها في الوحدات المحليات ومركز شبين الكوم، لوفاة الشقيقتين في أقل من شهر واحد.