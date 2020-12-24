اختناق 7 أشخاص في حريق منزل بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، بالاختناق، إثر نشوب حريق بمنزل مجاور للجمعية الزراعية بقرية منية المرشد، التابعة لمطوبس في كفر الشيخ.

تلقت غرفة طوارئ الصحة، إشارة بوصول 7 أشخاص، مصابين بالاختناق، إلى مستشفى مطوبس المركزي، ادعاء استنشاق أدخنة من حريق منزل، وملحق به مزرعة بقرية منية المرشد، في نطاق مركز مطوبس، وجرى التعامل معهم طبيًا، وإسعافهم بقسم الاستقبال بالمستشفى.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق سببه شرز متطاير من سلوك الضغط العالي، المارة من أعلى المنزل.

وتبين إصابة كل من "ع.ا.ا" 48 عامًا، و" ص.ر.خ"، 40 عامًا، و" ش.م. ع " 73 عامًا، و" ع. ع"، 28 عامًا، و" ف.ح.ا" 42 عامًا، و" ع.ح.ا" 17 عامًا، و"ع.ش"، 28 عامًا.