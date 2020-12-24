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الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
"طبية مكة" تربط عياداتها الافتراضية تقنياً بنظامها الطبي لخدمة 150 ألف مستفيد
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
"رنية" تُودّع بطلاً دافع عن وطنه بالحد الجنوبي.. وجموع غفيرة تُشيّعه
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين: إدارة بايدن لن تخلق لنا صعوبات إضافية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 24 ديسمبر 2020 10:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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