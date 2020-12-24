من مصر | رئيس دار الأوبرا المصرية يستعيد ذكرياته داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

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سوريا : قصف اسرائيلي جديد يستهدف ميليشيات ايرانية في سوريا
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:14 مساءً
أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:07 مساءً
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:07 مساءً
استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:07 مساءً
برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:05 مساءً
القبض على عاطلين متهمين بقتل مواطن في المطرية
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 08:05 مساءً
تركيب تانك أكسجين إضافي لمستشفى العزل بالباجور مطلع الأسبوع المقبل
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020"
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الاثنين 28 ديسمبر 2020 07:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | رئيس دار الأوبرا المصرية يستعيد ذكرياته داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية
مصر
CBC Egypt
الخميس 24 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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